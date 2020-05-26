ДТП в Киеве. Фото: «Киев оперативный» в Facebook

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Ракурс

В Киеве 26 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Кроссовер Hyundai (Хюндай) на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта. Авария произошла сегодня днем на улице Елены Телиги, вблизи автозаправочной станции. Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

На момент столкновения на остановке находились три человека, которые ожидали транспорт. Пострадал по меньшей мере один человек, медики срочно госпитализировали мужчину.

Причины аварии точно неизвестны, все обстоятельства выяснят правоохранители. Водитель джипа утверждает, что его кто-то «подрезал» и именно поэтому он резко крутанул руль, врезался в одну машину и протаранил остановку.

Напомним, 24 мая на автомобильной трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и грузовик MAN с прицепом. В результате ДТП погибли три пассажира и водитель микроавтобуса, еще четыре пассажира этого транспортного средства пострадали.