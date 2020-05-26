ДТП у Києві. Фото: «Київ оперативний» у Facebook

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У Києві 26 травня сталася дорожньо-транспортна пригода із постраждалими.

Кросовер Hyundai (Хюндай) на великій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. Аварія сталася сьогодні вдень на вулиці Олени Теліги, поблизу автозаправної станції. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

На момент зіткнення на зупинці перебували троє осіб, які очікували на транспорт. Постраждала щонайменше одна особа, медики терміново госпіталізували чоловіка.

Причини аварії достеменно невідомі, всі обставини з’ясують правоохоронці. Водій джипа стверджує, що його хтось «підрізав» і саме тому він різко крутнув кермо, врізався в одну машину та протаранив зупинку.

Нагадаємо, 24 травня на автомобільній трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito та вантажівка MAN із причепом. Внаслідок ДТП загинули троє пасажирів та водій мікроавтобуса, ще четверо пасажирів цього транспортного засобу постраждали.