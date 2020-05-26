Как Минздрав потратит 3 млрд грн на закупку средств защиты для медиков. Фото: Ракурс

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Ракурс

Министерство здравоохранения Украины получило из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 около 3 млрд грн для закупки средств защиты для медиков и оборудования для больниц. Однако журналистам удалось выяснить, что многие товары планируется приобретать по завышенным ценам.

Чтобы получить деньги, Минздрав должен согласовать их выделение в бюджетном комитете Верховной Рады, куда накануне поступило письмо с расчетами от Максима Степанова. Эти документы вместе с проектом решения депутатов попали в руки журналистов Bihus.Info.

Часть средств из выделенной суммы предусмотрена на дополнительные выплаты работникам медучреждений — это более 341 млн грн. Остальные средства выделяются для закупок:

308,5 млн грн на нужды лабораторных центров Минздрава;

2 млрд 339,9 млн грн на на закупку средств индивидуальной защиты для работников медучреждений, где принимают больных с COVID-19 и экстренной медицинской помощи.

Журналисты для сравнения взяли цены, по которым закупались подобные товары общественной организацией «Пациенты Украины», которая собрала и потратила 14 млн. грн. В большинстве случаев закупочные цены Минздрава оказались гораздо выше.

Этот документ Минздрава показывает расчетную потребность в средствах индивидуальной защиты медиков. Необходимо уточнить, что информация о товаре недостаточно детализирована.

Однако, достаточно взять во внимание стоимость защитной одежды, по которой ее собирается покупать Минздрав. Цена одного комплекта составляет 488,61 грн. «Пациенты Украины» примерно такие же комплекты защитной одежды приобретали по цене 215 грн за единицу. Месячная потребность в защитной одежде 4,4 млн единиц. Разница в цене на таком количестве составит около 1,2 млрд грн.

По утверждению журналистов, государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» обещает в конце недели начать тратить выделенные деньги по сокращенной процедуре.

Как ранее писал «Ракурс», Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет законность закупки 71 тыс. защитных костюмов для медиков. В НАБУ подозревают, что Кабмин впервые нарушил собственные правила закупок в сфере здравоохранения.