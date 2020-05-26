Як МОЗ витратить 3 млрд грн на закупівлю засобів захисту для медиків. Фото: Ракурс

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Міністерство охорони здоров’я України отримало від Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 близько 3 млрд грн для закупівлі засобів захисту для медиків та обладнання для лікарень. Однак журналістам вдалося з’ясувати, що багато товарів планується купувати за завищеними цінами.

Щоб отримати гроші, Міністерство охорони здоров’я має узгодити виділення коштів у бюджетному комітеті Верховної Ради, куди напередодні надійшов лист із розрахунками від Максима Степанова. Ці документи разом із проектом рішення депутатів потрапили до рук журналістів Bihus.Info.

Частина коштів із виділеної суми передбачена на додаткові виплати працівникам медустанов — це понад 341 млн грн. Решту коштів виділяють для закупівель:

308,5 млн грн на потреби лабораторних центрів МОЗ;

2 млрд 339,9 млн грн на на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників медустанов, де приймають хворих на COVID-19 та екстреної медичної допомоги.

Журналісти для порівняння взяли ціни, за якими купувалися подібні товари громадською організацією «Пацієнти України», яка зібрала і витратила 14 млн. грн. У більшості випадків закупівельні ціни МОЗ виявилися набагато вищими.

Цей документ МОЗ показує розрахункову потребу в засобах індивідуального захисту медиків. Необхідно уточнити, що інформація про товар недостатньо деталізована.

Однак, досить взяти до уваги вартість захисного одягу, за якою її планує купувати МОЗ. Ціна одного комплекту складає 488,61 грн. «Пацієнти України» приблизно такі ж комплекти захисного одягу купувала за ціною 215 грн за одиницю. Місячна потреба у захисному одязі 4,4 млн одиниць. Різниця у ціні на такій кількості становить близько 1,2 млрд грн.

За твердженням журналістів, державне підприємство «Медичні закупівлі України» обіцяє наприкінці тижня почати витрачати виділені гроші за скороченою процедурою.

Як раніше писав «Ракурс», Національне антикорупційне бюро України перевіряє законність закупівлі 71 тис. захисних костюмів для медиків. У НАБУ підозрюють, що Кабмін вперше порушив власні правила закупівель у сфері охорони здоров’я.