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В Польше ослабляют карантин, фото:

В Польше отменяют масочный режим на улице и открывают кинотеатры

27 мая 2020, 15:17
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В Польше ослабляют карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

С 30 мая станет необязательным ношение масок во время пребывания на открытом общественном пространстве. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает PolskieRadio.

Впрочем, требование наличия масок во время пребывания в магазинах, общественном транспорте, храмах и кинотеатрах сохраняется.

С 6 июня в Польше планируют открыть кинотеатры, театры, концертные залы и т. п. Однако запрет на деятельность клубов и дискотек будет оставаться в силе поскольку, как отметил Моравецький, мировой опыт показывает, что они очень часто становятся местами новых вспышек инфекций.

Кроме того, с 6 июня заработают спортивно-оздоровительные объекты, такие как бассейны, спортивные залы, фитнес-клубы и тому подобное.



Отмечается, что это смягчение карантина связано с улучшением в стране ситуации с коронавирусом.

Напомним, в Киеве с 30 мая планируют разрешить работу торгово-развлекательных центров.


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