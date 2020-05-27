У Польщі послаблюють карантин

https://racurs.ua/ua/n138855-u-polschi-skasovuut-maskovyy-rejym-na-vulyci-ta-vidkryvaut-kinoteatry.html

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У Польщі послаблюють карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

З 30 травня стане необов’язковим носіння масок під час перебування на відкритому громадському просторі. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, повідомляє PolskieRadio.

Втім, вимога щодо наявності масок під час перебування в магазинах, громадському транспорті, храмах та кінотеатрах зберігатиметься.

З 6 червня у Польщі планують відкрити кінотеатри, театри, концертні зали тощо. Однак заборона на діяльність клубів та дискотек залишатиметься чинною оскільки, як зазначив Моравєцький, світовий досвід показує, що вони дуже часто стають місцями нових спалахів інфекцій.

Крім того, з 6 червня запрацюють спортивно-оздоровчі об'єкти, такі як басейни, спортивні зали, фітнес-клуби тощо.

Зазначається, що це пом’якшення карантину пов’язане з покращенням у країні ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, у Києві з 30 травня планують дозволити роботу торгово-розважальних центрів.