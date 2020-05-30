31 мая праздник: Федота Овсяника и день без курения, фото — Manton

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31 мая в православной церкви почитают память Федота Овсяника и Семи дев-мучениц, пострадавших за веру в Христа в IV веке.

Страдания дев были описаны в трудах святого Федота — родственника одного из погибших. Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: «Придет Федот — последний дуб письмо развернет». Также пытались именно 31 мая посеять лен, приговаривая: «Сеют лен у семи Елен».

Именинники 31 мая — Андрей, Богдан, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Александра, Павел, Петр, Семен (Симеон), Фаина, Федот, Кристина, Юлия.

В этот день отмечают Международный день борьбы с курением (с 1988 года, World No-Tobacco Day), Всемирный день борьбы с неравенством. В Южной Африке празднуют День республики, в Великобритании отмечают День весны. Кроме этого, в последний день весны в мире отмечают день блондинок, а в Украине — День Киева.

Народные приметы на 31 мая следующие: солнце 31 мая опускается в дымку — будет дождь, если облачно — будет плохая погода; во время захода солнце стало бледным — пойдет дождь; листья дуба полностью распустились — ждите хорошего урожая.

31 мая произошли важные и интересные события в истории Украины и мира.

В 1997 году подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, о котором в 2014 году Россия забыла. В 1946 году в Киеве создали самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова. 31 мая 1894 года во Львове запустили электрический трамвай.

В 1859 году на башне Биг-Бен в Лондоне заработали знаменитые часы. В 1868 году под Парижем в парке Сен-Клу прошла первая велогонка. Длина трассы составила 1,2 км. Спортивный велосипед весил тогда 73 кг. В 1870 году 31 мая Эдвард Десемдт получил патент на технологию производства асфальта.

В 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога, продемонстрировали первый электропоезд, который сконструировал Вернер фон Сименс.