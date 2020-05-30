31 травня свято: Федота Вівсяника і день без куріння, фото — Manton

https://racurs.ua/ua/n139022-zavtra-svyato-fedota-vivsyanyka-i-den-bez-kurinnya.html

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31 травня у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Христа у IV столітті.

Страждання дів були описані у працях мученика Федота — родича одного із загиблих. Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот — останній дуб лист розгорне». Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Олен».

Іменинники 31 травня — Андрій, Богдан, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен (Симеон), Фаїна, Федот, Христина, Юлія.

Цього дня відзначають Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням (з 1988 року, World No-Tobacco Day), Всесвітній день боротьби з нерівністю. У Південній Африці святкують День республіки, у Великій Британії відзначають День весни. Крім цього, в останній день весни в світі відзначають день білявок, а в Україні відзначають День Києва.

Народні прикмети на 31 травня такі: сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно — буде погана погода; хмара дощова шумить — чекайте граду і вітру; під час заходу сонце стало блідим — буде дощ; листя дуба повністю розпустилися — чекайте хорошого врожаю.

31 травня сталися важливі і цікаві події в історії України та світу.

У 1997 році підписано Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, про який в 2014 році Росія забула. У 1946 році в Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова. 31 травня 1894 року у Львові запустили електричний трамвай.

У 1859 році на вежі Біг-Бен в Лондоні запрацював знаменитий годинник. У 1868 році під Парижем в парку Сен-Клу пройшла перша велогонка. Довжина траси становила 1,2 км. Спортивний велосипед важив тоді 73 кг. У 1870 році 31 травня Едвард Десемдт отримав патент на технологію виробництва асфальту.

У 1879 році в Берліні відкрилася перша в світі електрична залізниця, було продемонстровано перший електропоїзд, який сконструював Вернер фон Сіменс.