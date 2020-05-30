День Києва: мерія оприлюднила програму онлайн-святкування

https://racurs.ua/ua/n139021-den-kyieva-meriya-opryludnyla-programu-onlayn-svyatkuvannya.html

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День Києва у 2020 році відзначатимуть у телеформаті, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв’язку із коронавірусом.

Святкування Дня Києва 31 травня в ефірі розпочне «Пробіг під каштанами», який відбудеться в онлайн-форматі. Із 8.45 відбудуться включення, присвячені заходу, а безпосередньо пробіг стартує о 10.00.

За задумом організаторів, за всіх киян бігтиме команда амбасадорів, які подолають дистанцію 5 км вулицями Києва. Організатори пропонують киянам приєднатися до пробігу в онлайні — подивитися трансляцію та зробити благодійний грошовий внесок — 100 грн. Кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ (Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України). Участь у пробігу планує взяти Київський міський голова Віталій Кличко.

Після пробігу в ефірі телеканалу «Київ» можна буде побачити і почути радіоконцерти гуртів, серед яких будуть «Нумер 482» (16.10), Green Grey (16.45). Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах. Наприклад, у мережі покажуть гала-концерт «Світові шедеври» за участю артистів та оркестру Київського національного академічного театру оперети.

31 травня о 20.00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького у запису, присвяченого Дню Києва.

О 20.00 біля будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, що на вул. Межигірській, 2, можна побачити музичне вітання артистів з балкону фасаду театру.

31 травня на День Києва відновлять роботу столичні водограї. Зокрема, у неділю вдень відбудеться запуск фонтанних комплексів на Майдані Незалежності. Сезон роботи столичних фонтанів триватиме до 30 вересня.

Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв’язку з карантинними обмеженнями. Щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть технічну перерву.

Нагадаємо, що сьогодні сильний дощ у Києві перетворив столичні дороги на річки.