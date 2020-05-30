День Киева: мэрия обнародовала программу онлайн-празднования, фото — Соцпортал

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День Киева в этом году будут отмечать онлайн, поскольку в столице продолжается карантин, хотя и смягченный. Кроме того, 31 мая возобновят работу столичные фонтаны

День Киева в 2020 году будут отмечать в телеформате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Празднование Дня Киева 31 мая в эфире начнет «Пробег под каштанами», который состоится в онлайн-формате. С 8.45 начнутся включения, посвященные мероприятию, а непосредственно пробег стартует в 10.00.

По замыслу организаторов, за всех киевлян будет бежать команда послов, которые преодолеют дистанцию ​​5 км по улицам Киева. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к пробегу в онлайне — посмотреть трансляцию и сделать благотворительный денежный взнос — 100 грн. Средства направят на нужды украинских врачей и медицинских учреждений (Центра детской кардиологии, кардиохирургии МОЗ Украины). Участие в пробеге планирует принять Киевский городской голова Виталий Кличко.

После пробега в эфире телеканала «Киев» можно будет увидеть и услышать радиоконцерты групп, среди которых будут «Нумер 482» (16.10), Green Grey (16.45). Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространяют в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах. Например, в сети покажут гала-концерт «Мировые шедевры» с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

31 мая в 20.00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

В 20.00 у здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, можно булет увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

31 мая на День Киева возобновят работу столичные фонтаны. В частности, в воскресенье днем ​​состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Независимости. Сезон работы столичных фонтанов продлится до 30 сентября.

Обычно фонтаны начинают работать 1 мая. В этом году возобновление их работы после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями. В каждый понедельник в работе фонтанов будут делать технический перерыв.

Напомним, что сегодня сильный дождь в Киеве превратил столичные дороги в реки.