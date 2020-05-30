Рада возвращается из карантина, чтобы рассмотреть программу Кабмина Шмыгаля, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n139020-rada-vozvraschaetsya-iz-karantina-chtoby-rassmotret-programmu-kabmina-shmygalya.html

Ракурс

Верховная Рада вернется к пленарной работы во вторник, 2 июня.

Об этом заявила в Фейсбук заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она написала, что новых случаев заболевания COVID-19 среди депутатов пока нет. Все тесты тех, кто контактировал с «слугой» Валерием Божиком — отрицательные.

Неделю Рада начнет с рассмотрения программы правительства. Абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали текст, который Кабинет министров подал еще в апреле, и предоставили свои рекомендации. Кравчук прогнозирует, что голосование в зале также будет отрицательным и программу нардепы отправят на доработку.

Доработанный вариант парламент рассмотрит в течение 15 дней. Кравчук отметила, что в повестке дня на следующей пленарной неделе будет голосование во втором чтении законопроекта о так называемых «ворахх в законе», постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от «цифрового» комитета — об облачных услугах, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей.

Рада также может рассмотреть изменения в избирательное законодательство, в частности, о внедрении партийных списков на местных выборах в городские ОТО, в которых не менее 15 тыс. избирателей (ныне — 90 тыс.), уменьшении залога за участие в выборах в четыре раза, возможности одновременного выдвижения в советы разного уровня.

Проект постановления № 3330 «О программе деятельности Кабинета министров Украины» рассмотрят во вторник.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об инфицировании нардепа-«слуги» Божика. 20 мая стало известно, что фракция «Батькивщина» пошла на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у нардепа Мейдича.