Рада повертається з карантину, щоб розглянути програму Кабміну Шмигаля, фото — 5 канал

https://racurs.ua/ua/n139020-rada-povertaietsya-z-karantynu-schob-rozglyanuty-programu-kabminu-shmygalya.html

Ракурс

Верховна Рада повернеться до пленарної роботи у вівторок, 2 червня.

Про це заявила у Фейсбук заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Вона написала, що нових випадків захворювання COVID-19 серед депутатів наразі немає.

Усі тести тих, хто контактував зі «слугою» Валерієм Божиком — негативні.

Тиждень Рада розпочне із розгляду програми уряду. Абсолютна більшість комітетів Верховної Ради не підтримали текст, який Кабінет міністрів подав ще у квітні, і надали свої рекомендації. Кравчук прогнозує, що голосування в залі також буде негативним і програму нардепи відправлять на доопрацювання.

Доопрацьований варіант парламент розгляне впродовж 15 днів. Кравчук зазначила, що в порядку денному на наступний пленарний тиждень буде голосування у другому читанні законопроекту про так званих «злодіїв у законі», постанови від комітету у закордонних справах, пакет законопроектів від «цифрового» комітету — про хмарні послуги, про електронні комунікації, про захист телекомунікаційних мереж.

Рада також може розглянути зміни до виборчого законодавства, зокрема, щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських ОТГ, де не менше 15 тис. виборців (нині — 90 тис), зменшення застави за участь у виборах у чотири рази, можливість одночасного висування до рад різного рівня.

Проект постанови № 3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» розглянуть у вівторок.

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про інфікування нардепа-«слуги» Божика. 20 травня стало відомо, що фракція «Батьківщина» пішла на самоізоляцію після виявлення коронавірусу в нардепа Мейдича.