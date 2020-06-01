Юрий Грымчак. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n139091-eks-ministru-grymchaku-obyavili-obvinitelnyy-akt.html

Ракурс

Специализированная антикоррупционная прокуратура 1 июня объявила обвинительный акт Юрию Грымчаку, который ранее занимал должность заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Текст обвинительного акта зачитали 1 июня в Высшем антикоррупционном суде. Прокуратура считает, что экс-чиновник за взятку обещал решить два вопроса представителю частной фирмы. Об этом сегодня сообщила САП в Facebook.

Бывший министр во время разговора с представителем компании узнал, что тот пытается решите в суде вопрос о взыскании долга с другой фирмы. Грымчак якобы за 100 тыс. долл. пообещал посодействовать в решении этого вопроса и обратился к бывшему заместителю генерального прокурора. Экс-министр попросил, чтобы тот повлиял на судей Кассационного гражданского суда для решения этого вопроса. По информации издания «Слово и Дело», речь идет о Анжелу Стрижевскую.

Также на сегодняшнем судебном заседании стороны защиты и обвинения выступили со вступительными речами. Прокурор заявил гражданский иск по делу о возмещении убытков, которые были нанесены в результате коррупционных действий.

В САП отметили, что следующее заседание назначено на 13.00 12 июня.

Напомним, Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко 14 августа 2019 года задержали по подозрению в вымогательстве взятки за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций. Сейчас он находится под ночным домашним арестом.

Напомним, в мае НАБУ закрыло уголовное производство, открытое в отношении него по статье «Служебный подлог». При этом в Бюро отметили, что Грымчак остается в статусе подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к даче