Юрій Гримчак. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n139091-eks-ministru-grymchaku-ogolosyly-obvynuvalnyy-akt.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура 1 червня оголосила обвинувальний акт Юрію Гримчаку, який раніше обіймав посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Текст обвинувального акту зачитали 1 червня у Вищому антикорупційному суді. Прокуратура вважає, що екс-посадовець за хабар обіцяв вирішити два питання представнику приватної фірми. Про це сьогодні повідомила САП у Facebook.

Колишній міністр під час розмови із представником компанії дізнався, що той намагається вирішите в суді питання стягнення боргу з іншої фірми. Гримчак нібито за 100 тис. дол. пообіцяв посприяти у ви рішенні цього питання і звернувся до колишнього заступника генерального прокурора. Екс-міністр попросив, щоб той вплинув на суддів Касаційного цивільного суду для вирішення цього питання. За інформацією видання «Слово і Діло», йдеться про Анжелу Стрижевську.

Також на сьогоднішньому судовому засіданні сторони захисту і обвинувачення виступили зі вступними промовами. Прокурор заявив цивільний позов у справі щодо відшкодування збитків, які були завданні внаслідок корупційних дій.

У САП зазначили, що наступне засідання призначене на 13.00 12 червня.

Нагадаємо, Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка 14 серпня 2019 року затримали за підозрою у вимаганні хабара за сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання державних функцій. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, у травні НАБУ закрило кримінальне провадження, відкрите стосовно нього за статтею «Службова підробка». При цьому у Бюро зазначили, що Гримчак залишається у статусі підозрюваного в шахрайстві та підбурюванні до надання