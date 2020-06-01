Дети-сироты смогут жить в детдомах до 23 лет, фото: «Уникасса»

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Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, правительство решило позволить жить и воспитываться в приемных семьях и детских домах семейного типа до достижения 23-летнего возраста.

Соответствующие изменения в законодательство сегодня во время своего заседания поддержал Кабинет министров. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Отмечается, что на возможность проживания до 23 лет не влияет, учатся ли такие дети в учреждениях профессионально-технического и высшего образования.

Также правительство сегодня одобрило законопроект, который позволит таким детям по достижении 23-летнего возраста получить от государства жилье или денежную компенсацию за него.

Кроме того, Кабмин обязал местные власти обеспечить жилые помещения, предоставленные в пользование детским домам семейного типа, необходимой мебелью, бытовой техникой и т. п. Приемных детей, имеющих инвалидность, местные власти должны обеспечить необходимыми устройствами и услугами по месту их проживания.

Напомним, в 2018 году детям-сиротам из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей позволили становиться на квартирный учет по месту регистрации переселенцев.