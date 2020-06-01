Діти-сироти зможуть жити в дитбудинках до 23 років, фото: «Уникасса»

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Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, уряд вирішив дозволити жити та виховуватися у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу до досягнення 23-річного віку.

Відповідні зміни до законодавства сьогодні під час свого засідання підтримав Кабінет міністрів. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Зазначається, що на можливість проживання до 23 років не впливає, чи навчаються такі діти в закладах професійно-технічної та вищої освіти.

Також уряд сьогодні схвалив законопроект, який дозволить таким дітям після досягнення 23- річного віку отримати від держави житло або грошову компенсацію за нього.

Крім того, Кабмін зобов’язав органи місцевої влади забезпечити житлові приміщення, надані в користування дитячим будинкам сімейного типу, необхідними меблями, побутовою технікою тощо. Прийомних дітей, які мають інвалідність, місцева влада має забезпечити необхідними пристроями і послугами за місцем їх проживання.

Нагадаємо, у 2018 році дітям-сиротам з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей дозволили ставати на квартирний облік за місцем реєстрації переселенців.