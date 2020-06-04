Во время суда в Харькове, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n139259-prodaja-kresla-gubernatora-harkovschiny-sud-izbiraet-meru-presecheniya-moshennikam-foto.html

Ракурс

В Харькове суд избирает меру пресечения мошенникам, которые «продавали» должность главы Харьковской облгосадминистрации.

Задержанных подозревают в учении мошенничества в особо крупных размерах, сообщает издание «Суспільне».

Первом подозреваемому — 52-летнему уроженцу Одессы, меру пресечения начали избирать в 10.00. Он женат, имеет двоих детей. Официально нигде не трудоустроен и не имеет источников доходов. Ранее работал в автомастерской.

Прокурор и следователь просили суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере в 5 млн грн. В то же время защита просила отпустить мужчину под домашний арест.

Суд, после более чем часа пребывания в совещательной комнате, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 4 млн грн.

Прокурор уже заявил, что будет обжаловать это решение. Также подавать апелляцию планирует защита, мотивируя это тем, что для подозреваемого такая сумма является «непосильной».

Сейчас избирают меру пресечения второму подозреваемому — 68-летнему мужчине. Заседание суда в отношении него должно было начаться в 12.00, однако началось с опозданием почти на полтора часа.

Напомним, стоимость кресла губернатора Харьковщины мошенники оценили в 1 млн долл. США.