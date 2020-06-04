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Під час суду в Харкові, фото: «Суспільне»

Продаж крісла губернатора Харківщини вилився в арешт і 4 млн грн застави для шахрая (ФОТО)

4 чер 2020, 14:42
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У Харкові суд обирає запобіжний захід шахраям, які «продавали» посаду голови Харківської облдержадміністрації.

Затриманих підозрюють у вченні шахрайства в особливо великих розмірах, повідомляє видання «Суспільне».

Першому підозрюваному — 52-річному уродженцю Одеси, запобіжний захід почали обирати о 10.00. Він одружений, має двох дітей. Офіційно ніде не працевлаштований і немає джерел доходів. Раніше працював в автомайстерні.

Прокурор та слідчий просили суд обрати йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі у 5 млн грн. Водночас захист просив відпустити чоловіка під домашній арешт.

Суд, після понад години перебування у нарадчій кімнаті, обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 4 млн грн.

Прокурор вже заявив, що оскаржуватиме це рішення. Також подавати апеляцію планує захист, мотивуючи це тим, що для підозрюваного така сума є «непосильною».

Наразі обирають запобіжний захід другому підозрюваному — 68-річному чоловіку. Засідання суду щодо нього мало розпочатися о 12.00, однак розпочалося із запізненням майже на півтори години.

Під час суду в Харкові, фото: «Суспільне»



Під час суду в Харкові, фото: «Суспільне»

Нагадаємо, вартість крісла губернатора Харківщини шахраї оцінили в 1 млн дол. США.


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