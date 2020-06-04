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Під час суду в Харкові, фото: «Суспільне»
Продаж крісла губернатора Харківщини вилився в арешт і 4 млн грн застави для шахрая (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n139259-prodaj-krisla-gubernatora-harkivschyny-sud-obyraie-zapobijnyy-zahid-shahrayam-foto.htmlРакурс
У Харкові суд обирає запобіжний захід шахраям, які «продавали» посаду голови Харківської облдержадміністрації.
Затриманих підозрюють у вченні шахрайства в особливо великих розмірах, повідомляє видання «Суспільне».
Першому підозрюваному — 52-річному уродженцю Одеси, запобіжний захід почали обирати о 10.00. Він одружений, має двох дітей. Офіційно ніде не працевлаштований і немає джерел доходів. Раніше працював в автомайстерні.
Прокурор та слідчий просили суд обрати йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі у 5 млн грн. Водночас захист просив відпустити чоловіка під домашній арешт.
Суд, після понад години перебування у нарадчій кімнаті, обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 4 млн грн.
Прокурор вже заявив, що оскаржуватиме це рішення. Також подавати апеляцію планує захист, мотивуючи це тим, що для підозрюваного така сума є «непосильною».
Наразі обирають запобіжний захід другому підозрюваному — 68-річному чоловіку. Засідання суду щодо нього мало розпочатися о 12.00, однак розпочалося із запізненням майже на півтори години.
Нагадаємо, вартість крісла губернатора Харківщини шахраї оцінили в 1 млн дол. США.