СБУ просит помощи в расследовании «пленок Гончарука» у других стран. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/n139277-sbu-ne-spravlyaetsya-s-rassledovaniem-plenok-goncharuka-jdet-pomoschi-ot-drugih-stran.html

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Кассетный скандал с участием бывшего премьер-министра Алексея Гончарука расследует Служба безопасности Украины (СБУ).

Однако украинские правоохранители, очевидно, не справляются самостоятельно с этим расследованием. Стало известно, что СБУ просит о помощи в предоставлении информации по данному уголовному производству у других стран. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на главу СБУ Ивана Баканова.

По информации Баканова, Служба безопасности отправила ряд запросов в рамках международной правовой помощи. В частности, такие запросы отправлены некоторым иностранным провайдерам. При этом Баканов не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Известно, что СБУ открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины — незаконное использование специальных технических средств, совершенное организованной группой.

Напомним, в январе в сети были опубликованы аудиозаписи, которых якобы тогдашний глава украинского правительства Алексей Гончарук говорит, что президент Зеленский совершенно не понимает экономических процессов в стране, а также придумывает странные объяснения по поводу курса валют и огромной дыре в бюджете. Гончарук впоследствии прокомментировал появление этих записей, заявив о наличии врагов команды президента и правительства, а Зеленский поручил за две недели найти виновных. Однако позже Гончарука отправили в отставку, а кассетный скандал до сих пор расследуется.