СБУ просить про допомогу в розслідуванні «плівок Гончарука» у інших країн. Фото: Кабмін

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Касетний скандал за участі колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука розслідує Служба безпеки України (СБУ).

Проте українські правоохоронці, вочевидь, не можуть самостійно впоратися з цим розслідуванням. Стало відомо, що СБУ просить про допомогу в наданні інформації щодо цього кримінального провадження у інших країн. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на главу СБУ Івана Баканова.

За інформацією Баканова, Служба безпеки надіслала низку запитів у рамках міжнародної правової допомоги. Зокрема, такі запити направлені деяким іноземним провайдерам. Водночас Баканов не зазначив, про які саме країни йдеться.

Відомо, що СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу України — незаконне використання спеціальних технічних засобів, вчинене організованою групою.

Нагадаємо, у січні в мережі були опубліковані аудіозаписи, яких нібито тодішній глава українського уряду Олексій Гончарук каже, що президент Зеленський абсолютно не розуміє економічних процесів в країні, а також вигадує дивні пояснення щодо курсу валют і величезної діри в бюджеті. Гончарук згодом прокоментував появу цих записів, заявивши про наявність ворогів команди президента і уряду, а Зеленський доручив за два тижні знайти винуватців. Проте пізніше Гончарука відправили у відставку, а касетний скандал досі розслідується.