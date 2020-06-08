Санкции против России. Фото: Главком

https://racurs.ua/n139410-krymskie-sankcii-protiv-rossii-evrosouz-mojet-prodlit-10-iunya-jurnalist.html

Ракурс

Санкции против России из-за незаконной оккупации Крыма продлеваются Европейским Союзом вот уже шестой год. Очередное продление крымских санкций послы ЕС планируют согласовать уже 10 июня.

Нынешний срок действия этих санкций заканчивается 23 июня, но страны Евросоюза уже готовы «дать зеленый свет» на продление ограничений. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Речь идет об инвестиционных санкциях. Это означает, что страны Евросоюза не могут импортировать любые товары на территорию оккупированного Крыма или инвестировать в него. Также запрещается предоставлять туристические услуги. В частности, европейским круизным лайнерам запрещено останавливаться в портах оккупированного полуострова.

Кроме того, под ограничения попадает экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Решение о продлении санкций послы стран Евросоюза должны утвердить на заседании Совета ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют расширить санкции против газопровода «Северный поток-2». Новый проект закона предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги.