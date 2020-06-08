Санкції проти Росії. Фото: Главком

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Санкції проти Росії через незаконну окупацію Криму Європейський Союз продовжує вже шостий рік. Чергове пролонгування кримських санкцій посли ЄС планують узгодити вже 10 червня.

Нинішній термін дії цих санкцій закінчується 23 червня, але країни Євросоюзу вже готові «дати зелене світло» на продовження обмежень. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

Йдеться про інвестиційні санкції. Це означає, що країни Євросоюзу не можуть імпортувати будь-які товари до окупованого Криму або інвестувати у нього. Також забороняється надавати туристичні послуги. Зокрема, європейським круїзним лайнерам заборонено зупинятися в портах окупованого півострова.

Окрім того, під обмеження потрапляє експорт певних товарів і технологій до Криму, зокрема, в сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики. Рішення про продовження санкцій посли країн Євросоюзу повинні затвердити на засіданні Ради ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують розширити санкції проти газопроводу «Північний потік-2». Новий проект закону передбачає запровадження санкцій не лише проти компаній, які безпосередньо займаються укладанням труб, а й проти тих, хто надає їм юридичну допомогу або страхові послуги.