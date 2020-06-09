Зеленский назвал, чем украинцы отличаются от россиян и белорусов

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Владимир Зеленский рассказал, чем, по его мнению, украинцы отличаются от россиян и белорусов, а также уточнил, когда он впервые осознал наличие кардинально другой ментальности у сограждан.

Мы очень ментально отличаемся. Искренние, очень свободные. Реально — очень свободные! Свободная, степная (страна — ред.). Да, он точно (дух казацкий — ред.). В жилах течет эта, даже не кровь, а свобода, — отметил президент в интервью УП.

По его словам, он это осознал во время Оранжевой революции, когда Виктор Ющенко стал президентом.

Кажется, тогда все поняли, миллионы людей… Независимость украинцев в ментальности, в крови, в мозге. Это то, что есть, что будет. То, что невозможно отобрать… Особенно ты понимаешь, что украинец, когда ты — на Западе. «О, украинец! Мы вас очень уважаем». Еще до войны наши коллеги телевизионщики — бывшие, к сожалению, — говорили: «Хочешь отдохнуть от Москвы, езжай в Киев!». Все отдыхали в Киеве. Они говорили, что у вас есть эта не волчья, а человеческая атмосфера, — рассказал Зеленский.

Кроме этого, президент назвал украинских воинов очень крепкими людьми, что «чувствуется во время рукопожатия».

Вместе с тем, он отметил, что многие россияне является «талантливыми, крепкими людьми, которые разделены мощной информационной историей».