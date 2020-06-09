Зеленський назвав, чим українці відрізняються від росіян і білорусів

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Володимир Зеленський розповів, чим, на його думку, українці відрізняються від росіян і білорусів, а також уточнив, коли він вперше збагнув про «інакшість» співгромадян.

Ми дуже ментально відрізняємося. Щирі, дуже свободні. Реально — дуже вільні! Вільна, степна (країна — ред.). Так, воно є точно (дух козацький — ред.). В жилах тече ця, навіть не кров, а свобода, — зазначив президент в інтерв’ю УП.

За його словами, він це зрозумів під час Помаранчевої революції, коли Віктор Ющенко став президентом.

Здається, тоді всі зрозуміли, мільйони людей… Незалежність українців в ментальності, в крові, в мозку. Це те, що є, що буде. Те, що неможливо відібрати… Особливо ти розумієш, що українець, коли ти — на Заході. «О, українець! Ми вас дуже поважаємо». Ще до війни наші колеги телевізійники — колишні, на жаль, — говорили: «Хочеш відпочити від Москви, їдь до Києва!». Всі відпочивали в Києві. Вони казали, що у вас є ця не вовча, а людська атмосфера, — розповів Зеленський.

Окрім цього, президент назвав українських воїнів дуже міцними людьми, що відчувається під час потиску руки.

Разом з тим, він зазначив, що багато росіян є «талановитими, міцними людьми, які розділені потужною інформаційною історією».