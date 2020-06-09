Банкир Олег Бахматюк. Фото: landlord.ua

https://racurs.ua/n139447-delo-bankirov-pisaruka-i-bahmatuka-vozobnovili-nezakonno-reshenie-suda-dokument.html

Ракурс

Печерский районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько о возобновлении дела против экс-заместителя главы Нацбанка Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка.

Фемида удовлетворила жалобу адвоката о бездействии генпрокурора и признала противоправным нерассмотрение ходатайства об отмене постановления Касько, поскольку оно было вынесено незаконно. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного производства о рефинансировании VAB Банка. Это дело ранее расследовалось и было закрыто по решению судов из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщают «Українські новини».

Отмечается, что во исполнение решения суда глава офиса генпрокурора должен отменить скандальное постановление. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

На решение Печерского райсуда уже отреагировал экс-владелец VAB банка Олег Бахматюк. На собственной странице в Facebook он написал, что уголовное производство против него открыли по указанию бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

В незаконном решении Касько была очевидна политическая мотивированность. Речь идет о преследованиях, гонениях лично меня и моей компании группой людей, которые используют власть в своих, а не государственных интересах. Это постановление было вынесено Касько в сговоре с экс-главой Офиса президента Богданом и директором НАБУ Артемом Сытником, который действовал из побуждений личной мести, — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2019 года Министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ внесло бывшего владельца банка VAB Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти.