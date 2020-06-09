Банкір Олег Бахматюк. Фото: landlord.ua

https://racurs.ua/ua/n139447-spravu-bankiriv-pysaruka-i-bahmatuka-vidnovyly-nezakonno-rishennya-sudu-dokument.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову колишнього заступника генпрокурора Віталія Каська про відновлення справи проти екс-заступника голови Нацбанку Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка.

Феміда задовольнила скаргу адвоката про бездіяльність генпрокурора і визнала протиправним нерозгляд клопотання про скасування постанови Каська, оскільки вона була винесена незаконно. Йдеться про постанову про відновлення кримінального провадження про рефінансування VAB банку. Ця справа раніше розслідувалась і була закрита рішенням судів через відсутність складу злочину. Про це повідомляють «Українські новини».

Зазначається, що на виконання рішення суду очільник Офісу генпрокурора має скасувати скандальну постанову. Рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає.

На рішення Печерського райсуду вже відреагував екс-власник VAB банку Олег Бахматюк. На власній сторінці у Facebookвін написав, що кримінальне провадження проти нього відкрили за вказівкою колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана.

У незаконному рішенні Каська була очевидна політична вмотивованість. Йдеться про переслідування, гоніння особисто мене і моєї компанії групою людей, які використовують владу в своїх, а не державних інтересах. Ця постанова була винесена Каськом у змові з екс-головою Офісу президента Богданом та директором НАБУ Артемом Ситником, який діяв з мотивів особистої помсти, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Міністерство внутрішніх справ України за заявою НАБУ внесло колишнього власника банку VAB Олега Бахматюка до переліку осіб, які переховуються від влади.