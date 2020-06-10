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Ракурс
В Украину приехали родители-иностранцы некоторых из детей, рожденных суррогатными матерями. Фото: Амур.инфо

В Украину приехали родители-иностранцы некоторых из детей, рожденных суррогатными матерями (ФОТО, ВИДЕО)

10 июн 2020, 16:22
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В Украину из Испании и Аргентины прилетели супружеские пары за своими детьми, которых им родили украинские суррогатные матери. До этого дети продолжительное время находились в киевском отеле «Венеция».

Раньше родители-иностранцы не могли забрать своих детей из-за коронавирусного карантина и закрытых границ, сообщает в Facebook Hromadske.

В Украину приехали родители-иностранцы некоторых из детей, рожденных суррогатными матерями. Фото: Hromadske

В Украину приехали родители-иностранцы некоторых из детей, рожденных суррогатными матерями. Фото: Hromadske

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к ней обратились 119 супружеских пар относительно рождения 125 детей. В настоящее время уже 88 из этих супружеский пар получили разрешения на получение детей.

В Украину приехали родители-иностранцы некоторых из детей, рожденных суррогатными матерями. Фото: Hromadske

В Украину приехали родители-иностранцы некоторых из детей, рожденных суррогатными матерями. Фото: Hromadske

Денисова также добавила, что 31 супружеская пара иностранцев уже приехала в Украину за своими детьми. Но все без исключения иностранные родители должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

Как ранее писал «Ракурс», в отеле «Венеция» с мая находятся дети иностранцев, которых родили украинские суррогатные матери. Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ иностранцы не могут приехать и забрать своих детей.

Источник: Ракурс


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