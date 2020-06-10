До України приїхали батьки-іноземці деяких із дітей, народжених сурогатними матерями. Фото: Амур.інфо

https://racurs.ua/ua/n139521-do-ukrayiny-pryyihaly-batky-inozemci-deyakyh-iz-ditey-narodjenyh-surogatnymy-materyamy-foto.html

Ракурс

До України з Іспанії та Аргентини прилетіли батьки-іноземці за своїми дітьми, яких їм народили українські сурогатні матері. До цього діти тривалий час перебували у київському готелі «Венеція».

Раніше батьки-іноземці не могли забрати своїх дітей через коронавірусний карантини і закриті кордони, повідомляє у Facebook Hromadske.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що до неї звернулися 119 сімейних пар іноземців щодо народження 125 дітей. Наразі вже 88 з цих батьків-іноземців отримали дозволи на отримання дітей.

Денісова також додала, що 31 подружжя іноземців уже приїхала до України за своїми малюками. Але всі без винятку іноземні батьки повинні пройти обов’язковий двотижневий карантин.

Як раніше писав «Ракурс», у готелі «Венеція» із травня перебувають діти іноземців, яких народили українські сурогатні матері. Через пандемію коронавірусу і закритих кордонів іноземці не можуть приїхати і забрати своїх дітей.