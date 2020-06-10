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Ракурс
До України приїхали батьки-іноземці деяких із дітей, народжених сурогатними матерями. Фото: Амур.інфо

До України приїхали батьки-іноземці деяких із дітей, народжених сурогатними матерями (ФОТО, ВІДЕО)

10 чер 2020, 16:22
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До України з Іспанії та Аргентини прилетіли батьки-іноземці за своїми дітьми, яких їм народили українські сурогатні матері. До цього діти тривалий час перебували у київському готелі «Венеція».

Раніше батьки-іноземці не могли забрати своїх дітей через коронавірусний карантини і закриті кордони, повідомляє у Facebook Hromadske.

До України приїхали батьки-іноземці деяких із дітей, народжених сурогатними матерями. Фото: Hromadske

До України приїхали батьки-іноземці деяких із дітей, народжених сурогатними матерями. Фото: Hromadske

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що до неї звернулися 119 сімейних пар іноземців щодо народження 125 дітей. Наразі вже 88 з цих батьків-іноземців отримали дозволи на отримання дітей.

До України приїхали батьки-іноземці деяких із дітей, народжених сурогатними матерями. Фото: Hromadske

До України приїхали батьки-іноземці деяких із дітей, народжених сурогатними матерями. Фото: Hromadske

Денісова також додала, що 31 подружжя іноземців уже приїхала до України за своїми малюками. Але всі без винятку іноземні батьки повинні пройти обов’язковий двотижневий карантин.

Як раніше писав «Ракурс», у готелі «Венеція» із травня перебувають діти іноземців, яких народили українські сурогатні матері. Через пандемію коронавірусу і закритих кордонів іноземці не можуть приїхати і забрати своїх дітей.

Джерело: Ракурс


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