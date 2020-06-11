Вакарчук об украинской политике: У нас из Далай-ламы сделают серийного убийцу

Святослав Вакарчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/n139598-vakarchuk-ob-ukrainskoy-politike-u-nas-iz-dalay-lamy-sdelaut-seriynogo-ubiycu.html

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Святослав Вакарчук, украинский политик, который сегодня заявил о сложении депутатского мандата, призвал украинцев не верить словам политиков, а оценивать их по их делам.

По его словам, в Украине сейчас политики и некоторые СМИ могут из любого сделать убийцу. Об этом он рассказал 11 июня во время брифинга.

Политиков надо воспринимать не по их словам, по их пиара, по шуму телеканалов, которые работают на них, или количеству денег, вложенных в их пиар-кампании. Политиков нужно оценивать по их делам. … Будьте бдительны и помните, что в Украине сейчас такой информационный фон, что даже Далай-ламу могут показать серийным убийцей. Не ведитесь на это, — призвал Вакарчук.

Он также добавил, что украинцы должны быть осторожными и сознательно потреблять информацию.

Напомним, нардеп Вакарчук заявил, что уходит из парламента. Парламентарий уже написал заявление о сложении депутатских полномочий и надеется, что Верховная Рада рассмотрит его в ближайшее время.