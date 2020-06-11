Вакарчук про українську політику: У нас із Далай-лами зроблять серійного вбивцю

Святослав Вакарчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n139598-vakarchuk-pro-ukrayinsku-polityku-u-nas-iz-dalay-lamy-zroblyat-seriynogo-vbyvcu.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, український політик, який сьогодні заявив про складання депутатського мандату, закликав українців не вірити словам політиків, а оцінювати їх за їхніми справами.

За його словами, в Україні наразі політики та деякі ЗМІ можуть із будь-кого зробити вбивцю. Про це він розповів 11 червня під час брифінгу.

Політиків треба сприймати не за їхніми словами, по їхньому піару, по шуму телеканалів, які працюють на них, або кількості грошей, вкладених в їх піар-кампанії. Політиків треба оцінювати за їхніми справами. … Будьте пильними і пам’ятайте, що в Україні зараз такий інформаційний фон, що навіть Далай-ламу можуть представити серійним вбивцею. Не ведіться на це, — закликав Вакарчук.

Він також додав, що українці мають бути обережними та свідомо споживати інформацію.

Нагадаємо, нардеп Вакарчук заявив, що йде з парламенту. Парламентар вже написав заяву про складання депутатських повноважень та сподівається, що Верховна Рада розгляне її найближчим часом.