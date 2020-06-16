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Ракурс
Верховная Рада: «слуга» накануне голосования заговорил о пустом зале и голодных нардепах

Нардеп-«слуга» о ситуации в Раде: Пустой зал, все где-то кушают (ФОТО)

16 июн 2020, 14:32
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Верховная Рада на утреннем пленарном заседании во вторник успела принять ряд законопроектов. В начале работы парламентарии решили работать с 10.00 до 12.00 с перерывом до 12.30 и далее до 15.00. В то же время после 14.00 спикеру Рады Дмитрию Разумкову пришлось по несколько раз переспрашивать у нардепов, готовы ли они голосовать.

В частности, во время голосования за проект закона об электронных коммуникациях № 3014 случился курьез. Представил законопроект за трибуной замглавы комитета по вопросам цифровой трансформации, нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Федиенко.

Прошу поддержать и голосовать… Пожалуйста, подготовьтесь к голосованию, — повторил Разумков.

В это время Федиенко, у которого был включен микрофон, прокомментировал ситуацию в зале:

Пустой зал. Так, никого же нет. Все где-то кушают.

Вместе с тем, законопроект 248 голосами был принят за основу.

Нардеп-“слуга” про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять

Нардеп-“слуга” про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять

Нардеп-“слуга” про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять

Нардеп-“слуга” про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять

Источник: Ракурс


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