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Ракурс
Верховна Рада: “слуга” перед голосуванням заговорив про “порожній зал і голодних нардепів”

Нардеп-«слуга» про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять (ФОТО)

16 чер 2020, 14:32
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Верховна Рада під час ранкового пленарного засідання у вівторок встигла ухвалити низку законопроектів. На початку роботи парламентарі вирішили працювати з 10.00 до 12.00 з перервою з 12.00 до 12.30 і далі до 15.00. Водночас після 14.00 спікеру Ради Дмитру Разумкову довелося по кілька разів перепитувати у нардепів, чи готові вони голосувати.

Зокрема, під час голосування за проект закону про електронні комунікації № 3014 трапився курйоз. Представив законопроект за трибуною заступник голови комітету з питань цифрової трансформації, нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко.

Прошу підтримати та голосувати… Будь ласка, підготуйтеся до голосування, — повторив Разумков.

В цей час Федієнко, у якого був увімкнений мікрофон, прокоментував ситуацію у залі:

Порожній зал. Нікого ж немає. Всі десь їдять.

Разом із тим, згодом законопроект 248 голосами було ухвалено за основу.

Нардеп-“слуга” про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять

Нардеп-“слуга” про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять

Нардеп-“слуга” про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять

Нардеп-“слуга” про ситуацію в Раді: Порожній зал, всі десь їдять

Джерело: Ракурс


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