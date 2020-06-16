В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Marco Verch

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Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у сотрудника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в результате проведенного теста.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об этом в комментарии «Зеркалу недели».

По его словам, болезнь обнаружили у работника Ситуационного центра СНБО, который расположен на улице Петра Болобачана, а не в здании Офиса президента на улице Банковой.

Состояние больного удовлетворительное, устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал.

Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат, — отметил Данилов. — Не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим.

Недавно на особый режим работы перешел президент Украины Владимир Зеленский. У его жены Елены Зеленской несколько дней назад тест на коронавирус показал положительный результат.

Напомним, сегодня стало известно, что первую леди госпитализировали в больницу в Киеве. У нее, в частности, обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.