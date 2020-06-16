Коронавирус обнаружили у сотрудника СНБО, ведомство меняет режим работыhttps://racurs.ua/n139829-koronavirus-obnarujili-u-sotrudnika-snbo-vedomstvo-menyaet-rejim-raboty.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у сотрудника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в результате проведенного теста.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об этом в комментарии «Зеркалу недели».
По его словам, болезнь обнаружили у работника Ситуационного центра СНБО, который расположен на улице Петра Болобачана, а не в здании Офиса президента на улице Банковой.
Состояние больного удовлетворительное, устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал.
Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат, — отметил Данилов. — Не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим.
Недавно на особый режим работы перешел президент Украины Владимир Зеленский. У его жены Елены Зеленской несколько дней назад тест на коронавирус показал положительный результат.
Напомним, сегодня стало известно, что первую леди госпитализировали в больницу в Киеве. У нее, в частности, обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.