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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Marco Verch

Коронавірус виявили у співробітника РНБО, відомство змінює режим роботи

16 чер 2020, 23:03
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Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у співробітника Ради національної безпеки та оборони (РНБО) в результаті проведеного тесту.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про це у коментарі «Дзеркалу тижня».

За його словами, хворобу виявили у працівника Ситуаційного центру РНБО, який розташований на вулиці Петра Болобачана, а не в будівлі Офісу президента на вулиці Банковій.

Стан хворого задовільний, встановлюється коло осіб, з якими він контактував.

Ми всі, хто мав контакт із хворим колегою, здали тести і чекаємо на результат, — зазначив Данілов. — Не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим".

Нещодавно на особливий режим роботи перейшов президент України Володимир Зеленський. У його дружини Олени Зеленської кілька днів тому тест на коронавірус показав позитивний результат.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що першу леді госпіталізували до лікарні в Києві. У неї, зокрема, виявлена двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості.


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