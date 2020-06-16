Коронавірус виявили у співробітника РНБО, відомство змінює режим роботиhttps://racurs.ua/ua/n139829-koronavirus-vyyavyly-u-spivrobitnyka-rnbo-vidomstvo-zminuie-rejym-roboty.htmlРакурс
Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у співробітника Ради національної безпеки та оборони (РНБО) в результаті проведеного тесту.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про це у коментарі «Дзеркалу тижня».
За його словами, хворобу виявили у працівника Ситуаційного центру РНБО, який розташований на вулиці Петра Болобачана, а не в будівлі Офісу президента на вулиці Банковій.
Стан хворого задовільний, встановлюється коло осіб, з якими він контактував.
Ми всі, хто мав контакт із хворим колегою, здали тести і чекаємо на результат, — зазначив Данілов. — Не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим".
Нещодавно на особливий режим роботи перейшов президент України Володимир Зеленський. У його дружини Олени Зеленської кілька днів тому тест на коронавірус показав позитивний результат.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що першу леді госпіталізували до лікарні в Києві. У неї, зокрема, виявлена двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості.