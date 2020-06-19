Винницкая ОГА перешла в подчинение бывшему КВНщику Сергею Борзову. Фото: RegioNews

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Винницкая облгосадминистрация (ОГА) получила нового руководителя. Им стал бывший игрок КВН Сергей Борзов.

Указ № 239/2020 о новой должности для Борзова подписал президент Владимир Зеленский. Другим указом № 238/2020 он уволил предыдущего главу Винницкой ОГА Владислава Скальского, занимавшего должность 10 месяцев.

Замглавы Офиса президента Сергей Трофимов уже представил Борзова в качестве председателя ОГА в Винницкой области и «нарезал» ему задачи — успешно завершить медицинскую, образовательную и децентрализационную реформы.

40-летний уроженец Винницы Борзов имеет педагогическое образование. В начале 2000-х годов он руководил командами КВН «Винницкие перцы» и «Сборная Украины», а также работал в объединении «Масляков и компания». Затем занимался бизнесом.

Летом 2014 года он занял пост замглавы Государственного управления делами, а затем был назначен и. о. руководителя ГУД. Летом 2019 года Борзов прошел конкурс и стал начальником ГУД.

Женой Борзова является нардеп от президентской партии «Слуга народа» Ирина Борзова, а тестем — руководитель «Лиги смеха», экс-коллега президента Наум Баруля.

Борзова на должности главы Госуправления делами сменил Игорь Лысый, который до этого был его заместителем. Указ о его назначении № 237/2020 также подписал Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА. Им стал Василий Володин.