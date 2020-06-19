Вінницька ОДА перейшла в підпорядкування колишньому гравцю КВК Сергію Борзову. Фото: RegioNews

https://racurs.ua/ua/n139992-zelenskyy-pryznachyv-svoyih-goliv-vinnyckoyi-oda-ta-derjupravlinnya-spravamy.html

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Вінницька облдержадміністрація (ОДА) отримала нового керівника. Ним став колишній гравець КВК Сергій Борзов.

Указ № 239/2020 про нову посаду для Борзова підписав президент Володимир Зеленський. Іншим указом № 238/2020 він звільнив попереднього голову Вінницької ОДА Владислава Скальського, котрий обіймав посаду 10 місяців.

Заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов вже представив Борзова як голову ОДА на Вінниччині та «нарізав» йому завдань — успішно завершити медичну, освітню та децентралізаційну реформи.

40-річний уродженець Вінниці Борзов має педагогічну освіту. На початку 2000-х років він керував командами КВК «Вінницькі перці» та «Збірна України», а також працював в об'єднанні «Масляков і компанія». Потім займався бізнесом.

Влітку 2014 року він зайняв посаду заступника голови Державного управління справами, а потім був призначений в. о. керівника ДУС. Влітку 2019 року Борзов пройшов конкурс і став начальником ДУС.

Дружиною Борзова є нардеп від президентської партії «Слуга народу» Ірина Борзова, а тестем — керівник «Ліги сміху», екс-колега президента Наум Баруля.

Борзова на посаді глави Держуправління справами змінив Ігор Лисий, який до цього був його заступником. Указ № 237/2020 про призначення Лисого також підписав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський призначив нового керівника Київської ОДА. Ним став Василь Володін.