22 июня праздник

https://racurs.ua/n140064-zavtra-den-pamyati-jertv-voyny-i-kirillov-den.html

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День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине отмечается ежегодно 22 июня. Эта памятная дата была установлена в 2000 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и жертв нацистских преследований.

День скорби введен с целью всенародного оказания почестей памяти сыновей и дочерей украинского народа, погибших во время Второй мировой войны в 1941—1945 годах, их подвига и жертвенности. Отмечается ежегодно 22 июня — в день, когда войска фашистской Германии нарушили границу и начали захват территорий Советского Союза.

По разным оценкам, в Украине во Второй мировой войне погибло от 8 до 10 млн человек. Более 5 млн погибших были гражданскими, из них более 1,5 млн — жертвы Холокоста. Еще 2,2 млн человек вывезли на принудительные работы в нацистскую Германию.

Также 22 июня православные христиане отмечают Кириллов день. Это день памяти святителя Кирилла Александрийского и преподобного Кирилла Белозерского. Кирилла Александрийского почитают как одного из Отцов Церкви. Он защищал христианскую веру и охранял чистоту христианских учений. Кирилл Белозерский славился даром исцеления и невероятной прозорливостью. Он построил Кирилло-Белозерский Успенский монастырь, в котором стал настоятелем.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины опубликовали поздравления ко Дню медработника.