22 червня свято

https://racurs.ua/ua/n140064-zavtra-den-pam-yati-jertv-viyny-ta-kyryliv-den.html

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День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні відзначається щорічно 22 червня. Ця пам’ятна дата була встановлена ​​у 2000 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних сил і жертв нацистських переслідувань.

День скорботи введений з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, які загинули під час Другої світової війни в 1941—1945 роках, їх подвигу та жертовності. Відзначається щорічно 22 червня — у день, коли війська фашистської Німеччини порушили кордон і почали захоплення територій Радянського Союзу.

За різними оцінками, в Україні у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 млн осіб. Понад 5 млн загиблих були цивільними, з них понад 1,5 млн — жертви Голокосту. Ще 2,2 млн осіб вивезли на примусові роботи в нацистську Німеччину.

Також 22 червня православні християни відзначають Кирилів день. Це день пам’яті святителя Кирила Олександрійського і преподобного Кирила Білозерського. Кирила Олександрійського вважають одним із Отців Церкви. Він захищав християнську віру і охороняв чистоту християнських вчень. Кирило Білозерський славився даром зцілення і неймовірною прозорливістю. Він побудував Національний Києво-Печерський Успенський монастир, у якому став настоятелем.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і командування Медичних сил Збройних сил України опублікували привітання до Дня медпрацівника.