ДТП на Луганщине. Фото: прокуратура области

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Луганской области с участием инспектора полиции одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Сегодня около 11.00 на автодороге в поселке Новоайдар Новоайдарского района полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento (Фольксваген Венто), допустил столкновение с маршрутным такси «Рута» сообщением Рубежное-Марковка. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В салоне маршрутки находилось семь пассажиров и водитель. В автомобиле полицейского находились три военнослужащих. Оказалось, что правоохранитель направлялся домой после того, как сменился с суточного дежурства на блокпосту.

В результате ДТП пострадали девять человек — водитель маршрутного такси и восемь пассажиров с маршрутки и легковушки. Всех госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Следователи уже начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортным средством) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, проводят необходимые следственные действия.

Напомним, 22 июня в Киеве на Крещатике произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. В результате ДТП образовался огромная пробка.