ДТП на Луганщині. Фото: прокуратура області

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в Луганській області за участю інспектора поліції одного з відділів Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Сьогодні близько 11.00 на автодорозі в селищі Новоайдар Новоайдарського району правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Vento (Фольксваген Венто), допустив зіткнення з маршрутним таксі «Рута» сполученням Рубіжне-Марківка. Про це 22 червня повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

У салоні маршрутки перебувало семеро пасажирів та водій. У автомобілі поліцейського знаходилися троє військовослужбовців. Виявилося, що правоохоронець прямував додому після того, як змінився з добового чергування на блокпосту.

Унаслідок ДТП постраждали дев’ятеро осіб — водій маршрутного таксі та восьмеро пасажирів з маршрутки та легковика. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортним засобом) КК України. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, 22 червня у Києві на Хрещатику сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі одразу чотирьох автомобілів. Внаслідок ДТП утворився довжелезний затор.