В португальском учебнике Чернобыльскую АЭС разместили в России (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n140137-v-portugalskom-uchebnike-chernobylskuu-aes-razmestili-v-rossii-dokument.htmlРакурс
В Португалии школьники считают, что Чернобыльская АЭС расположена в России. Такая информация содержится в португальском учебнике по естественным наукам для 8-го класса. Издательство Porto Editora, которое допустило эту ошибку, пообещало посольству Украины исправить месторасположение ЧАЭС.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в Португалии.
В посольстве сообщили, что по данному поводу обращались в Министерство образования Португалии.
Ответ был получен непосредственно от издательства Porto Editora, которое сообщило, что в онлайн версии учебника уже были внесены правки.
Также будет исправлена информация на странице 192 учебника в процессе его переиздания.
Как ранее писал «Ракурс», американский телеканал CNN допустил политико-географическую ошибку и назвал Симферополь территорией России.