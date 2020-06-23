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Ракурс
В португальском учебнике Чернобыльскую АЭС разместили в России. Фото: Birmir

В португальском учебнике Чернобыльскую АЭС разместили в России (ДОКУМЕНТ)

23 июн 2020, 11:14
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В Португалии школьники считают, что Чернобыльская АЭС расположена в России. Такая информация содержится в португальском учебнике по естественным наукам для 8-го класса. Издательство Porto Editora, которое допустило эту ошибку, пообещало посольству Украины исправить месторасположение ЧАЭС.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в Португалии.

В посольстве сообщили, что по данному поводу обращались в Министерство образования Португалии.

Ответ был получен непосредственно от издательства Porto Editora, которое сообщило, что в онлайн версии учебника уже были внесены правки.

В португальском учебнике Чернобыльскую АЭС разместили в России. Фото: Facebook

В португальском учебнике Чернобыльскую АЭС разместили в России. Фото: Facebook



Также будет исправлена информация на странице 192 учебника в процессе его переиздания.

Как ранее писал «Ракурс», американский телеканал CNN допустил политико-географическую ошибку и назвал Симферополь территорией России.

Источник: Ракурс


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