У португальському підручнику Чорнобильську АЕС розмістили в Росії. Фото: Birmir

https://racurs.ua/ua/n140137-u-portugalskomu-pidruchnyku-chornobylsku-aes-rozmistyly-v-rosiyi-dokument.html

Ракурс

У Португалії школярі вважають, що Чорнобильська АЕС розташована в Росії. Така інформація міститься у португальському підручнику з природничих наук для 8-го класу. Видавництво Porto Editora, яке допустило цю помилку, пообіцяло посольству України виправити місце розташування ЧАЕС.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба посольства України в Португалії.

У посольстві повідомили, що з цього приводу зверталися до Міністерства освіти Португалії.

Відповідь було отримано безпосередньо від видавництва Porto Editora, яке повідомило, що в онлайн версії підручника вже було внесено правки.

Також буде виправлена ​​інформація на сторінці 192 підручника у процесі його перевидання.

Як раніше писав «Ракурс», американський телеканал CNN допустив політико-географічну помилку і назвав Сімферополь російським містом.