Могу и послать — «слуга"-собачник Брагар снова попал в скандалhttps://racurs.ua/n140359-mogu-i-poslat-sluga-sobachnik-bragar-snova-popal-v-skandal.htmlРакурс
Евгений Брагар, нардеп от «Слуги народа», который уже традиционно раз в несколько месяцев оказывается в эпицентре скандалов, в настоящее время «прославился» резкими высказывания в адрес пользователя соцсетей.
На странице Брагаря в Фейсбук возник спор после публикации его сообщения о НАБУ. На критику в свой адрес нардеп предложил оппоненту «отписаться и не читать его больше».
Не хочешь читать — отпишись, — написал Брагар.
А почему Вы тыкаете, уважаемый депутат? Вы забыли за чьи налоги живете и кто Вам деньги платит? Может Вам напомнить?, — оппонировал ему пользователь.
Могу и послать, — коротко ответил «слуга».
Впоследствии парламентарию напомнили о необходимости придерживаться общепризнанных норм морали, сохранять собственное достоинство и уважать честь других украинцев.
Я придерживаюсь норм морали, защищая собственную идеологическую позицию, — написал в ответ Брагар.
Напомним, что ранее замглавы комитета Верховной Рады по вопросам защиты свободы слова Брагар обещал обратиться в полицию, чтобы защитить водителя автобуса, отказавшегося выключить российский сериал по просьбе волонтеров, которые ехали с похорон украинского военнослужащего. Еще один скандал возник после того, как этот нардеп посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.