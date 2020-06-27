Брагар снова попал в скандал — на этот раз не из-за собаки

https://racurs.ua/n140359-mogu-i-poslat-sluga-sobachnik-bragar-snova-popal-v-skandal.html

Ракурс

Евгений Брагар, нардеп от «Слуги народа», который уже традиционно раз в несколько месяцев оказывается в эпицентре скандалов, в настоящее время «прославился» резкими высказывания в адрес пользователя соцсетей.

На странице Брагаря в Фейсбук возник спор после публикации его сообщения о НАБУ. На критику в свой адрес нардеп предложил оппоненту «отписаться и не читать его больше».

Не хочешь читать — отпишись, — написал Брагар. А почему Вы тыкаете, уважаемый депутат? Вы забыли за чьи налоги живете и кто Вам деньги платит? Может Вам напомнить?, — оппонировал ему пользователь. Могу и послать, — коротко ответил «слуга».

Впоследствии парламентарию напомнили о необходимости придерживаться общепризнанных норм морали, сохранять собственное достоинство и уважать честь других украинцев.

Я придерживаюсь норм морали, защищая собственную идеологическую позицию, — написал в ответ Брагар.

Напомним, что ранее замглавы комитета Верховной Рады по вопросам защиты свободы слова Брагар обещал обратиться в полицию, чтобы защитить водителя автобуса, отказавшегося выключить российский сериал по просьбе волонтеров, которые ехали с похорон украинского военнослужащего. Еще один скандал возник после того, как этот нардеп посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.