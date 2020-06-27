Брагар знову втрапив у скандал — цього разу не через собаку

Можу і послати — «слуга"-собачник Брагар знову втрапив у скандалhttps://racurs.ua/ua/n140359-moju-i-poslaty-sluga-sobachnyk-bragar-znovu-vtrapyv-u-skandal.htmlРакурс
Євгеній Брагар, нардеп від «Слуги народу», котрий вже традиційно раз на кілька місяців опиняється в епіцентрі скандалів, нині «прославився» різкими висловлювання на адресу користувача соцмереж.
На сторінці Брагара у Фейсбук виникла суперечка після публікації допису «слуги» щодо НАБУ. На критику у свій адрес нардеп запропонував опоненту «відписатися і не читати його більше».
Не хочеш читати — відпишись, — написав Брагар.
А чому Ви тикаєте, шановний депутате? Ви забули за чиї податки живете і хто Вам гроші платить? Може Вам нагадати?, — опонував йому користувач.
Можу і послати, — коротко відповів «слуга».
Згодом парламентарю нагадали про необхідність дотримуватися загальновизнаних норм моралі, зберігати власну гідність та поважати честь інших українців.
Я дотримуюсь норм моралі, захищаючи власну ідеологічну позицію, — написав у відповідь Брагар.
Нагадаємо, що раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань захисту свободи слова Брагар пообіцяв звернутися до поліції на захист водія автобусу, який відмовився вимкнути російський серіал на прохання волонтерок, котрі їхали з похорону українського військовослужбовця. Ще більший скандал виник після того, як цей нардеп порадив пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити за комуналку.