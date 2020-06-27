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Ракурс
Марш за легализацию марихуаны проходит на Банковой, появились фото и видео

Марш за легализацию марихуаны проходит под офисом Зеленского, появились фото и видео

27 июн 2020, 13:58
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Марш за легализацию марихуаны 27 июня начался под Офисом президента Владимира Зеленского. Акцию «Наше право — жить без боли» организовала инициатива «Конопляный марш свободы» вместе с несколькими ветеранскими, молодежными и политическими сообществами.

Участники митинга на Банковой требуют от Зеленского поддержать правовое регулирование обращения медицинской марихуаны и ее производных для научных и медицинских целей.

Также они требуют отчета о провале внедрения Стратегии государственной политики в отношении наркотиков. Речь идет о научных исследованиях каннабиноидов.

Акция проходит под музыкальное сопровождение, которое обеспечивают диджеи.

Марш за легалізацію марихуани триває на Банковій

Марш за легалізацію марихуани триває на Банковій

Марш за легалізацію марихуани триває на Банковій


Напомним, в прошлом году петиция о законопроекте, который разрешил бы использование медицинской марихуаны, набрала свыше 25 тыс. подписей. Этот документ был внесен в Верховную Раду и поддержан профильным комитетом, но парламент его до сих пор не рассмотрел.

Бывшая и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун обвинила в блокировании законопроекта министра внутренних дел Арсена Авакова. Затем в президентской фракции «Слуга народа» сообщили, что готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Политики уверены, что этот вопрос требует более детального обсуждения.

Источник: Ракурс


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