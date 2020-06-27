Марш за легализацию марихуаны проходит на Банковой, появились фото и видео

https://racurs.ua/n140358-marsh-za-legalizaciu-marihuany-prohodit-pod-ofisom-zelenskogo-poyavilis-foto-i-video.html

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Марш за легализацию марихуаны 27 июня начался под Офисом президента Владимира Зеленского. Акцию «Наше право — жить без боли» организовала инициатива «Конопляный марш свободы» вместе с несколькими ветеранскими, молодежными и политическими сообществами.

Участники митинга на Банковой требуют от Зеленского поддержать правовое регулирование обращения медицинской марихуаны и ее производных для научных и медицинских целей.

Также они требуют отчета о провале внедрения Стратегии государственной политики в отношении наркотиков. Речь идет о научных исследованиях каннабиноидов.

Акция проходит под музыкальное сопровождение, которое обеспечивают диджеи.

Напомним, в прошлом году петиция о законопроекте, который разрешил бы использование медицинской марихуаны, набрала свыше 25 тыс. подписей. Этот документ был внесен в Верховную Раду и поддержан профильным комитетом, но парламент его до сих пор не рассмотрел.

Бывшая и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун обвинила в блокировании законопроекта министра внутренних дел Арсена Авакова. Затем в президентской фракции «Слуга народа» сообщили, что готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Политики уверены, что этот вопрос требует более детального обсуждения.