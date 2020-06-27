Марш за легалізацію марихуани триває на Банковій, з’явилося фото і відео

https://racurs.ua/ua/n140358-marsh-za-legalizaciu-maryhuany-tryvaie-pid-ofisom-zelenskogo-z-yavylosya-foto-i-video.html

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Марш за легалізацію марихуани 27 червня розпочався під Офісом президента Володимира Зеленського. Акцію «Наше право — жити без болю» організувала ініціатива «Конопляний марш свободи» разом із декількома ветеранськими, молодіжними та політичними спільнотами.

Учасники мітингу на Банковій вимагають від Зеленського підтримати правове врегулювання обігу медичної марихуани та її похідних для наукових і медичних потреб.

Також вони вимагають звіту щодо провалу запровадження Стратегії державної політики щодо наркотиків — а саме її складової, яка передбачає наукові дослідження канабіноїдів. Акція проходить під музичний супровід, який забезпечують діджеї.

Нагадаємо, торік петиція щодо законопроекту, який би дозволив використання медичної марихуани, набрала понад 25 тис. підписів. Цей документ було внесено до Верховної Ради та підтримано профільним комітетом, але парламент його досі не розглянув.

Колишня в. о. глави МОЗ Уляна Супрун звинуватила у блокуванні законопроекту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Згодом у президентській фракції «Слуга народу» заявили, що готують законопроект щодо легалізації медичного канабісу в Україні. Політики впевнені, що це питання потребує більш детального обговорення.