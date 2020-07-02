Резня в кафе на Житомирщине. Фото: Getty Images

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Ракурс

В Киеве в ночь на 2 июля правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в нападении на посетителей кафе в Житомирской области. Тогда девять человек получили ножевые ранения, один из них умер.

Жителя Иршанска задержали спустя 11 дней после совершенного нападения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

Сообщается, что правоохранители начали искать подозреваемого сразу после того, как он скрылся с места преступления. Однако поймать его удалось только в Киеве.

По данным следствия, мужчина после резни в кафе несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района Житомирской области, после чего добрался на попутках до Киева. Последние два дня он жил в арендованной квартире и старался как можно меньше передвигаться, не выходить на улицу лишний раз.

Однако оперативники дождались подозреваемого и задержали его. Ему сообщили о подозрении и арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Мужчину подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее его уже привлекали к ответственности за подобные преступления.

Как писал «Ракурс», резня в Житомирской области произошла 21 июня. Между посетителями кафе возник конфликт. 40-летний мужчина нанес ножевые ранения девяти лицам, после чего скрылся на автомобиле.