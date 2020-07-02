Різанина в кафе на Житомирщині. Фото: Getty Images

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Ракурс

У Києві в ніч на 2 липня правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, який підозрюється в нападі на відвідувачів кафе в Житомирській області. Тоді дев’ятеро осіб отримали ножові поранення, один із них помер.

Жителя Іршанська затримали через 11 днів після скоєного нападу. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області.

Повідомляється, що правоохоронці почали шукати підозрюваного відразу після того, як він втік із місця злочину. Проте зловити його вдалося тільки в Києві.

За даними слідства, чоловік після різанини в кафе кілька днів переховувався в одному з дачних масивів Хорошівського району Житомирської області, після чого добрався на попутках до Києва. Останні два дні він жив в орендованій квартирі і намагався якомога менше пересуватися, не виходити на вулицю зайвий раз.

Проте оперативники дочекалися підозрюваного і затримали його. Йому повідомили про підозру і заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Чоловіка підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Раніше його вже притягували до відповідальності за подібні злочини.

Як писав «Ракурс», різанина в Житомирській області сталася 21 червня. Між відвідувачами кафе виник конфлікт. 40-річний чоловік завдав ножові поранення дев’ятьом особам, після чого втік на автомобілі.