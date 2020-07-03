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Новости Киева. Фото: Auto24

Приятности для столичных предпринимателей подготовил Кличко

3 июл 2020, 13:06
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Виталий Кличко, мэр Киева, решил улучшить условия государственной программы «Доступные кредиты» для столичных предпринимателей. Госпрограмма предусматривает выдачу кредитов под 5−9%, а Кличко предложил снизить кредитную ставку вдвое.

Таким образом, столичные предприниматели смогут брать кредиты под 2,5−4,5%. Об этом Кличко рассказал во время онлайн-брифинга 3 июля.

Он отметил, что такое решение было принято после консультаций с немецким Фондом развития предпринимательства и банками-партнерами. По словам Кличко, таких выгодных условий нет ни в одном городе Украины.


Мэр напомнил, что власти города подготовили решение о том, что владельцы летних и сезонных площадок в кафе и ресторанах будут платить за них символическую цену — 1 грн. Кличко понадеялся, что вскоре депутаты поддержат это решение, ведь это поможет малому и среднему бизнесу в условиях кризиса.

Напомним, ранее Кабмин принял пакет новых изменений к программе «Доступные кредиты 5−7−9%". Изменения направлены на упрощение процедуры получения кредита, устранение обнаруженных проблем и повышение эффективности программы.


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