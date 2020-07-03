Приємнощі для столичних підприємців підготував Кличко

Новини Києва. Фото: Auto24

https://racurs.ua/ua/n140616-pryiemnoschi-dlya-stolychnyh-pidpryiemciv-pidgotuvav-klychko.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, вирішив поліпшити умови державної програми «Доступні кредити» для столичних підприємців. Держпрограма передбачає видачу кредитів під 5−9%, а Кличко пропонує знизити кредитну ставку вдвічі.

Так, столичні підприємці зможуть брати кредити під 2,5−4,5%. Про це Кличко розповів під час онлайн-брифінгу 3 липня.

Він зазначив, що таке рішення було ухвалено після консультацій з німецьким Фондом розвитку підприємництва та банками-партнерами. За словами Кличка, таких вигідних умов немає у жодному місті України.

Мер нагадав, що влада міста підготували рішення про те, що власники літніх і сезонних майданчиків у кафе і ресторанах будуть платити за них символічну ціну — 1 грн. Кличко сподівається, що незабаром депутати підтримають це рішення, адже це допоможе малому та середньому бізнесу в умовах кризи.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив пакет нових змін до програми «Доступні кредити 5−7−9%". Зміни спрямовані на спрощення процедури отримання кредиту, усунення виявлених проблем і підвищення ефективності програми.